Trois queros rockers ＇qui ne meurent jamais

Eh bien, ça ne va pas arriver. Il semble que ce ne soit pas l’année de la «prochaine génération» non plus. cherchant désespérément un écart pour prendre la tête du Grand Chelem et prendre une fois pour toutes le soulagement d’un “Big Three” qui résiste à quitter la ligne de front.

02/03/2020 à 22:15

CET

Tout indique que nous devrons attendre Roger Federer, Rafa Nadal et Novak Djokovic Faites un pas de côté à cet égard. Le moment n’est pas encore venu. Depuis 2003, le Suisse a levé son premier Wimbledon, ces trois joueurs ont remporté près de 90% des grands. Seuls Andy Rodick (1), Gaston Gaudio (1), Marat Safin (1), Juan Martín del Potro (1), Andy Murray (3), Stan Wawrinka (3) et Marin Cilic (1) , mais aucun d’entre eux n’est vraiment venu dans la bataille du Grand Chelem.

Il est incroyable que les trois meilleurs joueurs de l’histoire aient coïncidé dans le temps. Federer avec 20 titres du Grand Chelem, Nadal avec 19 et Djokovic avec ses 17 après le nouvel Open d’Australie, mène cette course. Mais il y a plus, le 4 février Djokovic est celui qui a remporté le plus de titres entre le Grand Chelem, le Masters 1000 et la Finale ATP avec 55 et ils suivent Federer et Nadal avec 54. Quelques chiffres vertigineux que seul le temps permettra d’analyser comme ils le méritent.

Les jeunes sont en retard L’hégémonie de ces trois joueurs est telle que même Djokovic Il peut prétendre être le premier joueur de l’histoire à remporter un Grand Chelem en trois décennies différentes, mais Nadal et Federer voudront sûrement l’imiter à Roland Garros et Wimbledon, ses deux endroits préférés respectivement.

Le Nex Gen est un peu en retard

Et quand ce chemin de laurier a-t-il commencé pour ces joueurs? Le premier était le Suisse avec 22 ans en 2003 (Wimbledon), suivi par l’Espagnol avec 20 ans en 2006 (Roland Garros) et le Serbe a commencé avec 21 ans en 2008 (Open d’Australie). Tous trois étaient très jeunes et leur régularité les a conduits à ces nombres astronomiques.

Si la jeune génération qui entre en jeu veut les imiter, elle devra bousculer pour ne pas rater le train. Dominic Thiem, le leader de la Next Gen et qu’il se présente comme le plus fort, il a déjà 26 ans, alors même s’il est vrai qu’il s’est présenté comme le meilleur rival, il est déjà resté aux portes d’un titre du Grand Chelem à trois reprises (deux à Roland Garros avant Rafa et en Australie contre Djokovic). Il propose des matchs intenses, exige les Big Three au maximum, mais ne parvient pas à franchir la dernière étape.

Daniil Medvedev Il a 23 ans et a remporté quatre titres l’an dernier, dont deux 1000 Masters, et il a disputé la finale de l’US Open avant Nadal. Le Grec Stefans Tsitsipas est le plus jeune avec 21 ans. Il a remporté trois titres en 2019 et a atteint les demi-finales de l’Open d’Australie la même année, tombant devant Rafa.

Est enfin Alexander Zverev qui à l’âge de 22 ans a atteint les demi-finales en Australie et semble également avoir des arguments pour faire le saut. Cependant, ces trois joueurs n’ont pas la force mentale nécessaire pour entrer dans le domaine des «Big Three».

