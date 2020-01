Ancien champion de France Open Virginia Ruzici dit que trop de tennis se joue sur des terrains durs, ce qui rend très difficile pour les joueurs aujourd’hui et leur corps. Selon Sport Ro, le champion des Internationaux de France 1978 dit: “Le tennis se joue trop sur des terrains durs, même à l’intérieur et c’est très difficile pour le corps.

Le tennis est devenu extrêmement physique, a beaucoup joué sur des terrains durs, la surface la plus difficile pour le corps. Personnellement, si j’étais quelque part dans les organisations qui dirigent ce sport, j’organiserais encore quelques tournois sur terre battue et même sur gazon.

Les courts en dur dominent, nous avons 50 à 60% et 40% répartis entre l’herbe et l’argile. Il est difficile de jouer autant sur le ciment et cela entraîne des blessures fréquentes. Personnellement, j’aurais préféré que l’Australie reste sur l’herbe.

À l’US Open, vous ne pouvez pas changer cela parce que leur surface préférée est les courts en dur. “En parlant du nouveau format de la Coupe Davis, Ruzici dit:” J’appartiens à la génération qui a aimé la vraie Coupe Davis et je regrette le nouveau format.

Je ne suis pas encore convaincu de la tenue de cet événement en plus de la Laver Cup by Federer et de la nouvelle ATP Cup. Pour moi, la Coupe Davis a perdu une partie de son importance et de sa réputation. »Ruzici, 64 ans, a remporté 11 titres en simple en plus de l’Open de France 1978.

Cette année-là, elle a également remporté l’Open de France de double avec Mima Jausovec, la femme qu’elle a battue en finale simple et qui a également atteint la finale du double mixte cette année-là. Elle est restée dans le Top 20 mondial de 1977 à 1983 et a de nouveau été finaliste de l’Open de France en 1980.