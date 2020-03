Trop tôt pour spéculer sur les autres tournois qui suivent

Steve Simon, le directeur général de la Women’s Tennis Association (WTA) Tour a déclaré qu’il n’était pas disposé à spéculer sur les futurs tournois après que les organisateurs du BNP Paribas Open à Indian Wells aient déclaré que le tournoi ne se déroulerait pas comme prévu en raison de l’épidémie. du coronavirus.

Le BNP Paribas Open est l’un des plus grands tournois du calendrier du tennis en dehors des tournois du Grand Chelem et l’un des plus grands événements sportifs à travers le monde à avoir été annulé jusqu’à présent. Les tournois sont un événement combiné hommes et femmes.

Simon a commenté: “Tout d’abord, il n’y a rien de plus important que de protéger la santé de nos joueurs, du personnel, des bénévoles et des fans qui assistent à nos événements. Sur la base des conseils médicaux reçus le 8 mars, c’est avec regret que le 2020 BNP Paribas Open n’aura pas lieu comme prévu en mars.

La WTA sympathise avec les personnes touchées par le coronavirus dans cette région et dans le monde. Nous sommes déçus que nos fans ne puissent pas venir assister à l’événement, et nos joueurs sont également déçus de ne pas concourir au cours des deux prochaines semaines, ainsi que les sponsors qui soutiennent l’événement.

Cependant, nous comprenons la décision qui a été prise dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, qui est la priorité absolue en ce moment. Il est trop tôt pour spéculer sur ce qui arrivera aux autres tournois qui suivront.

Nous continuerons de suivre de près la situation. La santé et la sécurité seront toujours prioritaires. “Le Miami Open devrait commencer le 9 mars, suivi du Volvo Car Open de Charleston et de la Copa Colsanitas à Bogotá, en Colombie, le 6 avril, avant que la tournée ne se rende à Budapest, en Hongrie pour la Fed. Finales de coupe.

Plusieurs joueurs et fans ont spéculé sur le fait que les tournois à Miami seraient également annulés car l’épidémie du virus a également frappé la région de Miami.