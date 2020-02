Trophée Ilkley 2020: l’événement ATP Challenger offre une journée familiale gratuite

Le trophée Ilkley, qui fait partie du calendrier de tennis professionnel ATP Challenger et ITF Women, aura lieu au Ilkley Lawn Tennis & Squash Club [ILTSC] du 14 au 21 juin 2020, ouverture par une journée familiale gratuite.

Le tournoi, qui voit des joueurs internationaux du top 100 mondial ainsi que certaines des étoiles les plus brillantes du Royaume-Uni venir dans la ville thermale victorienne, est une opportunité de voir le tennis de classe mondiale de près des joueurs qui continuent à honorer les courts de Wimbledon.

Le dimanche 14 juin, le Ilkley Trophy sera libre d’y assister avec des organisateurs encourageant toute la famille à venir vivre l’événement, à s’inspirer des stars du sport d’élite et à profiter d’une atmosphère fracassante.

Chris Brown, récemment nommé président de l’ILTSC, a déclaré: «Je suis très impatient de voir ce qui sera certainement un autre fantastique trophée Ilkley. En seulement six ans, le tournoi est devenu une date importante dans le programme national de tennis, tant pour les joueurs que pour les amateurs de tennis. Le dimanche gratuit est une excellente façon de commencer l’événement et j’espère que toute personne intéressée par une journée amusante se joindra à nous – fan de tennis ou non – et rentrera chez elle après avoir eu un amour nouveau ou rallié pour le sport. “

Le trophée Ilkley a été qualifié d’événement «le plus convivial» du circuit ATP Challenger, dont une bonne partie est due aux centaines de bénévoles qui donnent de leur temps pour participer au tournoi.

Couvrant des rôles aussi divers que la gestion du parking, la gestion du bureau des joueurs, la vérification des billets et la vente de programmes, les bénévoles sont un élément essentiel de la réussite du Ilkley Trophy.

Tous les bénévoles de cette année seront également formés au programme Préparé pour sauver une vie, une initiative du Collège virtuel d’Ilkley, mis en place pour éduquer les personnes possédant les compétences de base mais essentielles nécessaires pour sauver des vies. L’ILTSC appelle toutes les personnes intéressées à jouer un rôle dans le tournoi 2020 à contacter le club et à enregistrer leur intérêt avant le 3 mai 2020.

Les billets sont en vente pour le reste du Trophée Ilkley, avec des prix à partir de 12 £ pour une journée complète:

