trouvez les erreurs dans la bannière!

Le 7 février 2020, il y aura un match d’exhibition au Cap, mais qui sont les protagonistes? Au Cap, une bannière très étrange est apparue concernant la performance et ses protagonistes, avec des erreurs incroyables. Il s’agit du Match pour l’Afrique 6, un événement caritatif où il y aura un record de foule.

Eh bien, il y a deux erreurs sensationnelles, qui concernent Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Pouvez-vous les deviner? Nous vous donnons un petit indice: comme mentionné, il y a deux erreurs, mais ce sont des géants. Nous vous conseillons de regarder attentivement les détails de la bannière, les images et l’écriture.

Oui, peut-être que la première erreur peut être facilement trouvée, mais la seconde est plus difficile à identifier: quelque chose de plus subtil, mais nous sommes sûrs que les fans pourront l’identifier. Ou pas? Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal jouent maintenant l’Open d’Australie 2020.

Federer et Djokovic s’affronteront en demi-finale de la moitié inférieure, tandis que Nadal jouera en quart de finale contre Dominic Thiem, tandis qu’en finale, il pourrait en rencontrer un entre Stan Wawrinka ou Alexander Zverev.

Vous voilà l’image. Et maintenant, essayez de trouver les erreurs. Nous vous avons aidé avec le premier!