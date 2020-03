Tsitsipas aide la Grèce à surmonter le match de qualification contre les Philippines

Ce ne sont pas tous les matchs de qualification pour la phase finale de la Coupe Davis 2020. De plus, des séries éliminatoires sont jouées pour accéder au Groupe mondial et au Groupe mondial I. Dans le match nul qui affronte la Grèce et les Philippines, le Grec Stefanos Tsitsipas Il a de nouveau montré son classement pour aider son équipe à remporter l’égalité. Si vendredi a réussi à gagner Alberto Lim, il a réussi aujourd’hui à mettre le 3-1 à égalité, battant Jeson Patrombon par un coup franc 6-2 et 6-1. La Grèce sait qu’elle peut se battre à nouveau contre les meilleures équipes si elle a le bon Stefanos dans ses rangs.

.