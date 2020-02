Tsitsipas: “Ce ne sera pas facile contre Bublik, jouer au tennis très agressif”

Premières demi-finales de l’année pour Stefanos Tsitsipas que dans Marseille Il veut retrouver la confiance qu’il a apportée de 2019. La dernière pierre sur le chemin de la finale du tournoi français sera l’impressionnable Kazakh Alexander Bublik, sur lequel le Grec a commenté plus tard, comme le site Web de l’ATP comprend. “Ce ne sera pas facile, je sais que je devrai me battre et avoir beaucoup de dynamisme. Jouer un type de tennis très agressif. Chaque point vous devez le gérer très bien”, a déclaré Stefanos, qui était heureux de son attitude envers Pospisil. “J’ai joué avec la griffe et la patience, avec mon esprit combatif. Quand je suis au bon moment, les bonnes choses arrivent”, a déclaré l’Athénien.

