Tsitsipas, confirmé pour le comte de Godó 2020

L’image de Open de Barcelone Banc Sabadellle Comte de Godó 2020 commence à prendre forme. Après avoir confirmé la participation de Rafa Nadal, Daniil Medvedev, Dominic Thiem et Roberto Bautista, il a maintenant rejoint Stefanos Tsitsipas, dans ce qui sera le cinquième top 10 que la boîte aura. David Ferrer, directeur du tournoi, est en négociation avec le Grec et a pu clore sa présence. “Avec son arrivée, nous aurons quatre des six meilleurs au monde. C’est quelque chose que très peu de tournois peuvent avoir”, a déclaré David dans un communiqué. Le Comte de Godó se tiendra du 18 au 26 avril et est l’un des tournois les plus importants de la tournée terrestre.

.