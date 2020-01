Tsitsipas détruit une raquette … et reçoit la colère de sa mère!

Grec Stefanos Tsitsipas Il a frappé sa raquette contre le banc où le capitaine de l’équipe grecque et le père du joueur de tennis étaient assis, Apostolos Tsitsipas, après avoir perdu le premier set contre l’Australien Nick Kyrgios 7-6 (7), et a reçu une réprimande de sa mère et ancien Julia Apostoli.

La raquette du numéro un grec de cette compétition est venue toucher le bras de son père, qui a montré des gestes de douleur après le petit incident.

Ça oui, Tsitsipas Il a fini par perdre le combat contre le joueur de Canberra 7-6 (7), 6-7 (3) et 7-6 (5) dans un match qui a duré deux heures et demie. Sa défaite n’a pas été décisive puisque l’équipe grecque était déjà au dernier jour de la phase de groupes de la nouvelle Coupe ATP.

