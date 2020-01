Tsitsipas élargit le cartel de luxe à l’Open de Barcelone

Grec Stefanos Tsitsipas, vainqueur de la dernière édition des finales Nitto ATP, participera à la Open de Barcelone Banc Sabadell, qui se tiendra du 18 au 26 avril dans les locaux du RCT Barcelona.

23/01/2020 à 13:17

CET

Tsitsipas, sixième joueur du classement mondial, devient le cinquième «top-10» qui accepte l’invitation de l’Open de Barcelone, qui mettra également en vedette les Espagnols Raphael Nadal (1) et Roberto Bautista (9), le Russe Daniil Medvedev (4) et l’Autrichien Dominic Thiem (5).

L’affiche de la prochaine édition de l’Open de Barcelone charge donc encore plus de muscle avec la présence de Tsitsipas, l’un des représentants les plus éminents de la nouvelle génération de talents de l’ATP et qui a été découvert lors de la finale de Barcelone il y a deux ans.

AFFICHE EN HAUTEUR

“L’arrivée de Tsitsipas signifie que quatre des six meilleurs joueurs de tennis du monde entreront en jeu. C’est quelque chose que très peu de tournois du calendrier peuvent obtenir “, a déclaré l’ancien David Ferrer, directeur sportif du tournoi.

Ferrer Il était très satisfait d’une affiche qu’il espère consolider chaque année: “N’importe lequel des trois candidats (au trône de Nadal), Medvedev, Thiem ou Tsitsipas, pourrait être le numéro 1 du tennis dans un avenir proche, et l’important est que Le tournoi essaie de les fidéliser pour concourir ici chaque saison.

