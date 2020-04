Tsitsipas et le schéma clair de leurs échanges

Stefanos Tsitsipas Il fait partie de ces joueurs appelés à régner dans un futur proche du tennis. Son émergence au cours des dernières années a donné lieu à des spéculations et à des commentaires sur le plafond possible de sa carrière de tennis. Le fait de devenir enseignant il y a quelques mois a renforcé les attentes des plus optimistes, tandis que son crash en Australie aux mains de Milos Raonic il y a ajouté les doutes des plus prudents.

Le monde du tennis étant complètement arrêté, c’est le bon moment pour voir ce que le Grec peut améliorer pour passer au niveau supérieur et obtenir un excellent résultat à 5 sets. La ATP, par l’analyste Craig O’Shannessy, a publié une petite analyse sur les schémas les plus répétés dans les échanges du jeu grec. Dans ce cas, la statistique se concentre sur le nombre de coups sûrs effectués pendant le rallye.

La première chose que nous devons faire est de bien délimiter l’échantillon que nous prenons. Nous comprenons que le nombre de coups comptés se réfère à ceux qui tombent sur la piste. C’est-à-dire que si vous gagnez un point de service pour une erreur forcée du rival au reste, il est compté comme un rallye à un coup et non à deux (malgré le fait que votre adversaire ait frappé la balle). L’échantillon est basé sur 10 matchs du Grec contre des rivaux de la partie noble du circuit ATP. Parmi eux, sa victoire en finale de la Finales ATP contre Dominic Thiem ou ses victoires contre Hurkacz, Aliassime et Djokovic à Shanghai. Trois pertes sont également incluses; contre Bedene à Rotterdam cette année, contre Thiem à Pékin’19 et contre Djokovic à Paris-Berçy’19.

La chose la plus normale chez les joueurs de tennis d’élite est que le modèle le plus répété dans les échanges se trouve autour des quatre coups. Il y aura des différences en fonction de l’agressivité du joueur de tennis, mais le mélange entre le rythme accéléré du tennis actuel, la grande importance du service et, en même temps, la vitesse des courts et la grande condition physique de la meilleure cause de cette moyenne moyenne. Cependant, si nous regardons les données du grec, les échanges les plus répétés … sont d’un seul coup. C’est: le service, le vôtre ou votre rival. Dans ces 10 jeux pris comme échantillon, pratiquement le 30% Les points (29,8, pour être exact) ont consisté en un point gagnant au service. Ils sont également suivis d’une échelle de coups basée sur l’effet du service: les échanges de 3 résultats ils ont lieu 15,8% des fois, tandis que ceux de 5 le font dans 10%. C’est-à-dire: le serveur est toujours en avantage en profitant des balles courtes activées par le serveur.

Cela dit, le plus important maintenant est de voir si Stefanos est du côté gagnant de ces échanges à un coup. Avec 458 points et malgré la victoire de 7 des 10 matchs pris en échantillon, le Grec a perdu plus de points qu’il n’en a gagné lors desdits échanges, oui, avec une différence pyrrhicienne: 226 points gagnés par 232 perdus. Autrement dit, 49,3% des points sont tombés dans le sac du Grec.

Plongeant dans une statistique qui semble vraiment simple, nous sommes en mesure d’analyser la forces et faiblesses du jeu grec. Nous pouvons voir qu’il dépend certainement toujours de son premier service, et que malgré la variété et l’arsenal des coups dans la chambre de Stefanos, le modèle dominant est de compter sur un bon service pour terminer rapidement le point. Or, ce serait une chose positive si l’équilibre était favorable au grec avec une certaine différence.

Si cette analyse nous fait comprendre quelque chose, c’est que le reste est le problème en suspens dans le jeu Tsitsipas. Plusieurs fois, nous l’avons vu changer de position pendant le match, en alternant différentes hauteurs dans les premier et deuxième services du rival. Il a également expérimenté service de bloc, une alternative qui le laisse vendu devant les coups puissants de son adversaire et qui ne lui a pas donné beaucoup de succès à ce jour, mais en qui il a confiance, surtout du revers. Il semble que le Grec manque d’une stratégie claire: définir ce qu’il recherche parmi les autres est la première étape pour établir une tactique gagnante.

Celui d’Athènes réfléchira-t-il à cette exposition? Maintenant, bien sûr, c’est le bon moment pour le faire.

