Tsitsipas, fier de son niveau à Dubaï

Stefanos Tsitsipas participe très bien cette semaine à Dubaï. Arrivé exigé, fatigué, pour sa victoire à Marseille, il tire sa force et sa concentration pour être à la hauteur du grand tournoi qu’il a atteint en finale la saison dernière. Le Grec est déjà en demi-finale après un match très difficile contre Struff.

Analyse de sa rencontre avec Struff. “Oui, ça l’est. Aujourd’hui, je me suis battu avec mon repos. Je ne sais pas ce qui s’est passé. J’ai continué à frapper la balle hors de position, un peu loin de moi, d’autres fois près de moi. Je n’ai vraiment pas trouvé assez d’espace pour obtenir le bon élan pour frapper.” le ballon, je pense que c’était mon plus grand combat aujourd’hui Mais bon, je pense que je suis assez fier d’avoir combattu si dur, d’avoir joué avec prudence quand j’ai dû le faire Quand j’ai eu la pause dans le troisième set, je savais que c’était mon moment de fermer le match.”

La fatigue accumulée. “Oui, je me sentais un peu fatigué quand le match a commencé. Je ne pouvais tout simplement pas l’exiger. Et c’est un signe de fatigue. En plus, j’ai réussi à trouver des moyens de lutter. Mais la fatigue n’est pas une excuse. C’est ma rééducation celui dont je dois m’occuper. Je dois être prêt pour chaque match. Je veux dire, l’année dernière j’ai eu des pannes et des épuisements. J’ai essayé de gérer mes matchs pour ne plus être dans cette situation. L’épuisement pourrait être comme dans ton travail, quand vous allez travailler tous les jours, jour après jour, et vous n’avez pas beaucoup de jours de congé, faisant la même chose encore et encore. À un moment donné dans votre esprit, vous ne pouvez plus le prendre. Vous sentez que vous ne pouvez pas traiter ce qui se passe avec une image claire. des erreurs que vous ne commettriez pas autrement. Je pense que cela est également lié à votre capacité d’attention, donc je pense que les choses vont bien. “

A propos de jouer à un tournoi sans préparation. “Je pense que je vous ai dit quelque chose la semaine dernière quand j’ai dû jouer à Marseille, et pas cette année, l’année dernière, quand j’ai gagné Marseille pour la première fois. Je n’étais pas du tout prêt à jouer ce tournoi. En fait, je n’ai même pas Je me suis entraîné avant le tournoi, je me suis reposé pendant cinq, six jours, et je n’ai touché aucune balle. Je me souviens avoir pris le train pour Marseille ce jour-là. Le lendemain, j’ai dû jouer en double avec mon frère. J’ai très mal joué Le lendemain. de jouer en simple. J’étais vraiment stressé. Vais-je pouvoir jouer? Au final, j’ai gagné le tournoi, et ce fut une surprise. “

Comment assembler le calendrier et celui que vous avez créé pour 2020. “Le calendrier est également très important lorsque vous vous accordez du temps libre. Mon programme pour cette année est assez différent de celui de l’année dernière. Je vais essayer de me concentrer davantage sur 500, Masters 1000, Grand Chelem, pas tellement 250, bien que j’en ai, mais pas autant. Cela dépend aussi du déroulement de l’année. Si vous sentez que vous manquez des jeux, vous pouvez également en jouer plus de 250. Vous pouvez y gagner des points si vous dites au revoir au premier tour. Cela dépend aussi, comme je l’ai dit, de ce que vous ressentez: si vous vous vous sentez fatigué ou non, si vous pouvez jouer plus. “

Son prochain rival, Dan Evans. “Je suppose que nous partageons certaines similitudes: nous avons tous les deux joué un revers avec une seule main. Il a bien fait. La plupart de ses résultats, d’après ce dont je me souviens dans le passé, étaient bons sur les terrains en herbe. C’est un grand joueur sur l’herbe.” Aussi sur des pistes dures. Oui, il mérite évidemment sa place en demi-finale. Je dois être prêt pour cette bataille. Je dois juste être prêt, commencer fort, prendre les devants. “

