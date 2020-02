Tsitsipas: “Il est plus difficile de rester que d’atteindre le top 10”

Stefanos Tsitsipas continuer à ajouter des victoires Dubaï. Le joueur de tennis grec est entré en quarts de finale aujourd’hui et a souligné sa capacité à rester parmi les meilleurs. “Oui, c’est génial d’être dans la position dans laquelle je suis maintenant, d’être le numéro 6 mondial, d’essayer de m’améliorer tous les jours. C’est fantastique parce que ce n’est pas facile à tenir et à suivre. Je pense qu’il est plus difficile de rester que d’y parvenir. Et j’essaie de mettre du travail supplémentaire, cette concentration supplémentaire dans chaque match, parce que je sais que ce sera quelque chose qui définira mon avenir, donc les opportunités que j’aurai à l’avenir dépendront afin qu’il puisse être à nouveau # 5 ou même # 4. Pourquoi pas?”.

