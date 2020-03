Tsitsipas: “Je suis très heureux de revenir en Coupe Davis”

Stefanos Tsitsipas est déterminé à être un protagoniste dans la Coupe Davis 2020 et devenir l’idole de la Grèce. Il participera à la Séries éliminatoires de promotion de la Coupe du monde II contre les Philippines, manquant de joueurs professionnels d’un certain niveau. Soutenu par Michael Pervolarakis, le tout nouveau top-10 connaît l’importance de son engagement envers son pays. “J’ai vraiment apprécié ma première expérience dans cette compétition et je suis ravi de revenir. C’est très spécial de jouer pour votre pays et je pense que nous pouvons faire de grandes choses à l’avenir. Nous avons une très bonne alchimie entre nous et mes coéquipiers peuvent grandir en tant que joueurs de tennis lors des tours de qualification.” comment ça se passe “, a déclaré Stefanos sur le site du tournoi qui sera également assisté par son frère Petros.

