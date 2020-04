Tsitsipas offre aux fans la possibilité de passer une journée avec lui pour collecter des fonds pour les joueurs

La star du tennis grec Stefanos Tsitsipas s’est engagée à aider à collecter des fonds pour les joueurs les moins bien classés pendant la crise mondiale actuelle. Tsitsipas, 21 ans, a publié un message sur son compte de réseau social demandant aux fans de faire des offres pour des expériences uniques et a également exhorté les autres joueurs de tennis à ajouter des articles à la vente aux enchères en ligne.

Cet effort fait partie de l’initiative de l’entraîneur français Patrick Mouratoglou pour aider les joueurs classés “ au-delà de 100 ”. “Chers fans et amis joueurs, soutenons les tournois de tennis (hommes et femmes) en collectant des fonds pour notre sport ensemble.

Le monde du tennis est construit à plusieurs niveaux et ce que la plupart des gens ne voient pas, ce sont les joueurs qui se battent semaine après semaine pour leur survie sur le circuit afin qu’ils puissent se rendre sur la grande scène. Ce sont les joueurs qui luttent le plus en ces temps étranges et font face à la réalité d’avoir à quitter leurs rêves.

Alors, aidons-les. Fans, veuillez visiter notre page et enchérir sur des expériences ou des articles uniques que l’argent ne peut pas acheter. Chers joueurs, cliquez sur le lien dans ma biographie pour faire un don ou rejoignez-moi en ajoutant des articles à cette vente aux enchères en ligne qui vous semblent utiles pour soutenir les joueurs «Beyond 100».

Ensemble nous pouvons faire la différence”. Tsitsipas offre la possibilité de passer une journée entière avec lui dans le cadre de ses efforts pour lever des fonds. Le joueur grec a le meilleur classement en carrière de n ° 5 dans le monde, ce qui en fait le joueur grec le mieux classé de l’histoire.

Tsitsipas est le champion en titre des finales de l’ATP et le plus jeune vainqueur des championnats de fin d’année au cours des 18 dernières années.