Stefanos Tsitsipas est le deuxième classé pour les demi-finales du tournoi Marseille. Ça n’a pas été facile de voir comment le Canadien jouait Vasek Pospisil, finaliste à Montpellier et laissant des sensations fantastiques, avec deux victoires contre Shapovalov et une autre contre Medvedev. Cela a coûté Stefanos, au milieu d’un feu croisé du plus haut niveau, mais le Grec a pu contrôler les variantes de son rival et entrer dans l’avant-dernière manche du tournoi de Marseille (7-5 ​​6-3).

