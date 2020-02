Tsitsipas, premier finaliste à Dubaï

Stefanos Tsitsipas rencontré les prévisions et attend rival demain dans la finale de Dubaï, qui partira entre Novak Djokovic et Gael Monfils. Le joueur grec, qui a dû traverser des moments compliqués, a eu plus de facilité aujourd’hui à vaincre les Britanniques Daniel Evans, 6-2 et 6-3, retrouvant beaucoup de fluidité sur la piste et redessinant une belle semaine aux Emirats. Stefanos, finaliste en 2019, recherche désormais un nouveau titre après celui remporté à Marseille il y a quelques jours.

