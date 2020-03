Tsitsipas rassure ses adeptes et réfléchit sur la lutte contre le coronavirus

Stefanos Tsitsipas Il est l’un des joueurs de tennis qui a le plus voyagé ces dernières semaines après avoir joué en Coupe Davis et avoir déménagé aux États-Unis. Le Grec voulait rassurer tout le monde en révélant qu’il était en parfaite santé et en disant qu’il essayait de rester à l’intérieur et isolé le plus longtemps possible. “Il y a des moments de la journée où je dois être actif, mais je le fais toujours avec des précautions extrêmes. Je prends cela très au sérieux et je sais que nous avons tous notre travail dans la lutte contre le virus”, a-t-il déclaré.

# COVID19 Déclaration personnelle pic.twitter.com/8YX0NOPlIf

– Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) 18 mars 2020

