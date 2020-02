Stefanos Tsitsipas il a dû recourir au troisième set dans ses débuts dans le tournoi de Rotterdam. Il a commencé par une pause contre et a finalement abandonné le premier tour de la Hubert Hurkacz qui a rencontré plus tard de nombreux problèmes pour correspondre à la réaction du Grec. Le rythme de l’accident a été précipité jusqu’à ce qu’il trouve une grande supériorité de Stefanos, qui a clôturé le concours 6-7 6-3 et 6-1. Prochain rival, Aljaz Bedene.

