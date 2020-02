Tsitsipas révèle la leçon qu’il a apprise un jour de Nadal

Parlant pour le site Web de l’ATP avant de participer au tournoi de Rotterdam, Stefanos Tsitsipas il a réfléchi sur la façon de gérer l’énergie et de traiter les défaites et a parlé d’une leçon apprise contre Rafa Nadal en demi-finale de l’Open d’Australie 2019, où il n’a remporté que six matchs. “Les défaites importantes sont importantes pour ma carrière parce que sans elles, je me sentirais parfait, quand je ne le suis pas. Elles sont cruciales pour tout le monde. Cette défaite en Australie a été douloureuse. J’étais proche de disputer une finale de Slam, quelque chose dont j’ai toujours rêvé. mais Rafa a très bien joué. C’était dommage, parce que je me débrouillais très bien les semaines précédentes. J’ai eu un ralentissement l’été dernier mais j’ai commencé à m’améliorer à partir de là. J’ai appris à ne pas attendre trop longtemps et à profiter davantage. On ne peut pas tout rendre parfait. ” commenta l’hélène.

.