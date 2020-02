Tsitsipas s’accroche à la piste pour vaincre un Struff très difficile

La piste est très rapide et devant vous vous avez un joueur indomptable, vertical comme un mur plat, et qui frappe très fort le ballon, au point d’obtenir le premier set. C’est le test que le Grec a résolu aujourd’hui Stefanos Tsitsipas, qui est très concentré malgré la lourde charge de jeux qu’il a été ces derniers temps. Jan-Lennard Struff a été imposé dans la première partie, 6-4, mais le numéro 6 mondial a été refait lorsque les deux sets suivants ont été plus ajustés pour casser le service de son rival et passer en demi-finale du tournoi. Dubaï (4-6 6-4 6-4).

