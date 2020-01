Tsitsipas semble prêt à remporter un Grand Chelem

Stefanos Tsitsipas, demi-finaliste de Open d’Australie 2019, il pense qu’il est prêt à en soulever un gros, et à Melbourne, ils semblent être des conditions imbattables, avec la bonne mémoire de 2019, pour essayer d’y parvenir. Le Grec, dans une récente interview avec les médias grecs “Sdna”, affirme également avoir supprimé les médias sociaux pendant le tournoi.

Un tournoi qui vous apporte de bons souvenirs. “Je suis très heureux de retourner à l’Open d’Australie car j’ai de très bons souvenirs de l’année dernière et je veux reconstruire ce que j’ai fait l’année dernière, avec les gens, avec l’atmosphère sur le terrain. Je me sens chez moi ici. J’espère être à être à la hauteur de mes attentes et avoir un bon tournoi. “

Stefanos ne pense pas à perdre les points qu’il défend. «J’essaie de ne pas penser à défendre de nombreux points. Je pense que cela m’aide maintenant à gérer la situation, comme je l’ai défendu par le passé. En ce moment, j’essaie d’oublier ce qui s’est passé l’année dernière. mais je n’ai rien à perdre. Quoi qu’il arrive, je pourrai marquer des points à l’avenir. C’est un cycle qui, si je parviens à le maintenir en équilibre, aura une meilleure année. Il s’agit plus d’équilibre que de simplement sortir et tout gagner. “

“Je défends des points, mais je n’ai rien à perdre”

Prêt à en gagner un gros?. “Je peux gagner un titre du Grand Chelem cette année. J’ai l’impression que mon corps est prêt, je suis là pour donner 100% de mes efforts et mon énergie pour y parvenir. Même dans ce tournoi. Tout est une question d’élan, de force au tournoi, combien d’énergie, combien j’en voudrai. Et combien d’énergie je recevrai des Grecs d’Australie et de ma propre équipe. “

Le Grec reconnaît qu’il a supprimé les réseaux sociaux du mobile pendant le tournoi. “En ce moment je suis hors des réseaux sociaux, j’ai supprimé toutes les applications il y a quelques jours. En ce moment, Nikos, mon agent, les gère. Je pense rester le plus loin possible et me concentrer sur mon quotidien. Je veux vivre un peu de réalité, ce qui se passe autour de moi. “

À propos de son incident avec son père, Apostolos, dans la Coupe ATP. “J’ai essayé de garder mon calme mais mes nerfs s’accumulaient en moi. Je ne voulais vraiment pas que cela se produise. Et cela ne devait pas se produire. C’est faux mais je ne sais pas comment ils ont vu la situation en Grèce. Certains amis m’ont dit non c’était bien vu. Je me suis excusé auprès de mon père et je lui ai dit que je ne ferais plus jamais ça. Je ne lui ai certainement pas fait signe. “

.