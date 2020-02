Tsitsipas succombe au bon tennis de Bedene; Rublev avance sans problème

Il y a quelques jours, il n’a pas offert d’image brillante au premier tour et a confirmé aujourd’hui encore qu’il était encore loin de son meilleur niveau. Le joueur de tennis grec Stefanos Tsitsipas est tombé éliminé de l’ATP 500 de Rotterdam 2020, en tombant devant le Slovène Aljaz Bedene 7-5 et 6-4 en une heure et 32 ​​minutes de jeu, dans une rencontre où la joueuse de tennis grecque n’était pas à l’aise à tout moment du match, ce qui a profité de Bedene pour surprendre. Qui sera en quart de finale sera le Russe Andrey Rublev, qui a réussi à vaincre le Kazakh Alexander Bublik 7-5 et 6-3, pour ajouter sa treizième victoire de la saison et devenir clairement le joueur de tennis à battre dans ce tournoi néerlandais.

.