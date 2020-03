Tsitsipas, très heureux du succès du tennis en Grèce

Stefanos Tsitsipas Il restera, jusqu’à ce que l’avenir prouve le contraire, comme la grande référence masculine du tennis en Grèce pour les prochaines générations, un sport complètement minoritaire dans son pays qui commence à piquer la tête parmi de nombreuses autres disciplines beaucoup plus majoritaires. L’apparition de l’actuel numéro 6 mondial et de Maria Sakkari dans la WTA, a amené les enfants à commencer à s’inscrire à des cours et à avoir plus d’intérêt à attraper une raquette.

Cela a été révélé par Stefanos dans une récente interview, recueillie par «Tiebreaker Times». “Le tennis devient un sport plus populaire en Grèce. Avec mon succès et le succès de Maria Sakkari, nous avons tous deux beaucoup aidé. Les gens sont de plus en plus conscients de ce qui se passe avec nos carrières, et ils le suivent. Ils regardent. et ils se lèvent tard pour nos matchs. “

“Le tennis en Grèce peut être parmi les cinq sports les plus suivis”

La Grèce, un pays complètement «recrue» dans l’élite, a maintenant une superfigure dans le premier classement mondial de tennis. Et c’est là que les garçons et les filles qui grandissent peuvent être inspirés. «Je dirais probablement qu’il est dans le top cinq en ce moment. Il y a beaucoup d’enfants qui jouent au tennis après l’école. Maintenant, les clubs de tennis sont pleins d’enfants qui veulent devenir Tsitsipas ou Sakkari; et je pense que mon succès est similaire à celui d’une équipe championne de basket-ball ou d’un Manny Pacquiao. Je pense que les gens seront inspirés et voudront faire de même. C’est ce qui peut arriver en Grèce. “

Afin d’atteindre ce niveau, le Grec fait remarquer que Mouratoglou est l’un de ceux qui ont le plus influencé sa croissance et son succès. «J’ai eu la chance d’être contacté par Patrick Moratoglou à l’âge de quatorze à quinze ans. Je pense que l’essentiel de mon succès vient de mon appartenance à la Moratoglou Tennis Academy. Cela m’a beaucoup aidé à grandir en tant que joueur de tennis et à voir le tennis avec une autre perspective. Il est vraiment difficile d’aller au tennis professionnel et de rester en Grèce. Cela peut être réalisé, cela peut être possible, mais cela pourrait être deux ou trois fois plus difficile pour une personne de se développer et de poursuivre une carrière en Grèce.

