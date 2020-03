Tsitsipas, un an dans le top 10

Actuellement concentré à Manille pour le différend d’une série de Coupe Davis avec son pays, le Grec Stefanos Tsitsipas Vous pouvez avoir de la chance pour la semaine. Il y a tout juste un an de son entrée dans le top 10, et tout en restant parmi les meilleurs devrait être un objectif clair et non un motif de célébration, c’est la précocité avec laquelle il l’a fait qui fait des données une réussite: Stefanos Il a terminé une année parmi les meilleurs avec 21 ans et 203 jours, plus tôt que les joueurs comme Murray (qui l’a fait avec 22 ans et 52 jours) ou Federer (22 ans et 66 jours). En tant que joueurs actifs, seuls Zverev, Djokovic et Nadal (qui a fêté son anniversaire avec seulement 19 ans) sont en avance sur le Grec.

