Tsobanian propose de jouer l’Open de Madrid avant Roland Garros

Le coronavirus Elle affecte tous les sports, mais certains plus que d’autres. La nature mondiale et internationale du tennisAvec des joueurs de centaines de nationalités prenant des vols pour participer à des tournois à chaque point du monde, cela rend tout le processus de retour à la normale difficile et retarde l’action sur les pistes. En dehors d’eux, un conglomérat d’entreprises, d’administrateurs et de sociétés voient leurs intérêts menacés.

Parmi eux, comme tout autre tournoi concerné, se trouve le Mutua Madrid Open et son président-directeur général, Gerard Tsobanian. L’homme d’affaires d’origine arménienne s’est exprimé à L’Équipe et a fait part de son souhait que l’Open de Mutua Madrid se joue entre le 14 et 20 septembre, dans ce qui serait exactement la semaine avant les nouvelles dates imposées par le major parisien. Bien sûr, Gérard a nuancé son intention. “Cette date est la meilleure, oui, mais on ne peut pas aller de l’avant et donner une date comme Roland Garros l’a fait. Actuellement on ne peut pas établir un calendrier fixe, c’est difficile. Si c’est pour le changer dans deux ou trois semaines car la situation ne commence pas à s’améliorer Ce ne serait pas une chose sérieuse. Maintenant, nous devons regarder comment la pandémie évolue et, en cas d’amélioration, nous pouvons alors faire des prévisions sérieuses qui garantissent la contestation d’un événement. “

Si le tournoi de Madrid pouvait enfin se jouer, ce serait … juste après l’Open des États-Unis et juste avant Roland Garros, dans une sorte de “sandwich” sur lequel Tsobanian avoue, il n’a aucun problème à être une mesure d’urgence : “Je pense que les joueurs de tennis l’accepteraient étant donné la urgence et complexité de ce qui reste à jouer. Tous les joueurs de tennis n’atteignent pas la finale de l’US Open, certains tombent la première semaine ou au début de la seconde, ce qui donne le temps de se préparer à jouer à Madrid sur terre battue. Les finalistes de l’Us Open seraient les seuls à ressentir le changement, mais c’est un moindre mal par rapport à la joie de rejouer. ”

L’homme d’affaires a non seulement évoqué la possibilité que Madrid se disputera. Il a également mis sur la table une alternative encore plus extrême au calendrier du tennis: clôturer l’année 2020 dans son intégralité et annuler ce qui a été obtenu jusqu’à présent. Cette mesure, bien sûr, impliquerait le dépouillement Djokovicpar exemple à partir de votre titre dans Australie, en plus de parapéter dans le classement des joueurs qui avaient bien démarré la saison comme Cristian Garín ou Andrey Rublev: “Il faut définir un date limite ATP et WTA établissent une année vierge. Ce qu’il faut faire, c’est tout arrêter au 31 décembre 2019 et recommencer le 1er janvier 2020. Il n’y a pas de classement qui soit valable. Ce serait quelque chose comme retourner dans le futur pour commencer le futur “, a expliqué un Tsobanian qui, conformément à ce qui a été soulevé, a révélé les doutes entre les tournois et les dirigeants de suivre un protocole d’action commun.

“En tant que membre du conseil d’administration des tournois ATP et WTA, je suis en constante discussion avec les joueurs, avec tous les directeurs de tournoi et les dirigeants des deux circuits pour voir un peu quelles sont les idées. Il existe de nombreuses options et variables, mais plus les semaines passent, plus les options possibles tombent. Quoi qu’il arrive, l’année de tennis 2020 sera gravement endommagée. “

.