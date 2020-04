Tsonga donne son avis sur la décision de Roland Garros

Pour les joueurs de tennis les plus expérimentés, la situation dans laquelle ils vivent pourrait conditionner, sinon déterminer, le reste de leur carrière. Déposez-le, par exemple, un Jo-Wilfried Tsonga qui est proche de l’adieu. Les blessures, l’âge et l’incertitude peuvent accélérer le retrait du numéro 49 mondial actuel. Le joueur français a discuté avec ‘Ouest-france’ de la situation actuelle sans tennis, de la date de retour et du projet qu’il a en tête pour aider dans la lutte contre Covid-19.

D’entrée, Tsonga, un résident de la Suisse, bénéficie de mesures de quarantaine moins strictes. “C’est vrai qu’ici c’est un peu différent. On a des restrictions moins importantes qu’en France. Ensuite, toutes les institutions, magasins, restaurants sont fermés. On ne peut pas s’entrainer non plus. En revanche, on a le droit de sortir librement, de se promener faire un pique-nique. Éloigner les recommandations qui sont importantes. “

Un temps qui, en revanche, permet aux joueurs de tennis de passer plus de temps avec leur famille. “Oui absolument. Bien que malheureusement je me sois beaucoup blessé ces derniers temps et que je sois beaucoup à la maison, pour beaucoup de joueurs de tennis il est aussi temps de respirer, de pouvoir recharger les batteries. Pour un joueur comme moi, qui est sur le circuit depuis 15 ans ou même de plus, il est vrai que la respiration est agréable. “

Tsonga, entamant pleinement le retour aux tribunaux, est considéré comme pessimiste avec la possibilité que le tennis revienne en 2020. “Honnêtement, je ne le projette pas du tout. Il faut attendre de voir ce que les autorités vont dire sur le sport. Mais il est vrai que je suis assez pessimiste à première vue. Est-ce que les frontières seront ouvertes en dehors de l’Europe? Pour le circuit ATP, je ne suis pas sûr que Le plus important maintenant est de penser à des solutions si le circuit ne reprend pas. Moi, avec mon coach Thierry Ascione, je travaille sur un projet si le circuit ne reprend pas. On pense à un projet dans lequel joueraient les meilleurs joueurs français tournois en France et ils remettraient le prix et tous les gains du tournoi à un fonds de solidarité pour aider ceux qui ont plus de problèmes. “

Et cette quarantaine, comme nous l’avons appris et commenté, affecte principalement les joueurs qui n’ont pas autant de revenus. “Nous allons nous retrouver avec des joueurs complètement défavorisés car ils n’auront pas assez de moyens pour payer leur entraîneur, ni les moyens de voyager par la suite. Tout cela crée vraiment des problèmes dans le tennis mondial. Il est maintenant temps de penser à tout cela, et maintenant c’est le Il est temps pour les autorités de voir comment elles peuvent répondre à ce type de préoccupations. Ce sera également l’occasion pour les autorités de réfléchir, de trouver un système mondial qui fonctionne mieux. “

Dans ce sens, Tsonga pense que l’unification des organismes serait une bonne nouvelle pour faciliter tout processus. “Les instances sont vraiment divisées. Que ce soit le Grand Chelem, l’ATP, la WTA, tout le monde a des discours différents. Tout le monde a des règles différentes. Pour Roland-Garros, derrière tout cela, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la fédération. Si le tournoi n’est pas effectué, aurait des conséquences graves pour les centaines d’employés travaillant dans la fédération. Pour eux, il était important de fixer une date. Dire “au moins, si tu peux jouer, tu aurais une date”.

Et quant à lui, Tsonga sait que sa fin n’est pas loin. “Par la force des choses. A priori, je vais plus vers la retraite que vers le début de ma carrière. Alors oui, bien sûr, aujourd’hui je suis prêt pour ça. Tout simplement parce que mon corps me dit gentiment que le moment est venu d’accepter vos limites pour le tennis. Je suis préparé à cela. J’espère revenir au haut niveau et ressentir pour la dernière fois les sensations que j’ai eues par le passé. “

