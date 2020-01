Tsonga se retire en raison d’une blessure à Popyrin

Mauvaise nouvelle pour Jo-Wilfried Tsonga cela ne vient pas seulement de cette spirale de blessures dans laquelle il est enfoncé depuis un certain temps. Le vétéran français essaie de retrouver son meilleur niveau, mais les imprévus sous forme d’inconfort physique reviennent encore et encore. Dans le Open d’Australie 2020, a dû prendre sa retraite dans son duel avant Alexei Popyrin lorsque le score était de 6-7 (5) 6-2 6-1. Il était tête de série et était l’adversaire potentiel de Daniil Medvedev au troisième tour.

