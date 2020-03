Tsvetana Pironkova reviendra sur les pistes

L’ancien joueur de tennis bulgare Tsvetana Pironkova Il a annoncé sur les réseaux sociaux son intention de revenir au tennis professionnel après trois ans d’absence des courts. L’ancienne demi-finaliste de Wimbledon en 2010, elle a disputé son dernier match au All England Club en 2017 car elle était enceinte. Des mois plus tard, à 32 ans, elle a donné naissance à son fils, se consacrant de là à la vie de famille et au bien-être de son petit et de son mari.

En 2010, Tsvetana Pironkova est devenue la première femme bulgare à atteindre une demi-finale du Grand Chelem depuis que Manuela Maleeva l’avait fait vingt ans plus tôt. De plus, elle a atteint la 31e position du classement WTA en septembre de la même année, devenant une joueuse de deuxième ligne très dangereuse pour les meilleurs joueurs de tennis. En termes de titres, la Bulgare n’a réussi à en gagner qu’un, elle l’a fait en Premier WTA à Sydney 2014, battant l’Allemande Angelique Kerber dans la grande finale en deux sets forts (6-4 et 6-4). Elle est également devenue la joueuse de son pays avec le plus de victoires en Fed Cup, avec un total de 22.

Déclaration sur Instagram du joueur bulgare: “Au cours de ces trois derniers mois, je me suis entraîné intensivement pour pouvoir à nouveau concourir à un niveau professionnel. Ce n’était pas une décision facile, en raison de la difficulté du défi et du grand niveau de tennis que le circuit féminin a actuellement. Il y a beaucoup de circonstances qui Je dois prendre en compte, mais la chose la plus importante est que j’ai actuellement l’amour et le soutien de toute ma famille et de mes amis. Bientôt, je publierai une déclaration détaillant le calendrier des tournois auxquels j’ai l’intention de participer et où j’espère pouvoir faire de mon mieux pour revenir. pour être compétitive “, a conclu Pironkova, qui attendra de voir quand le tennis sera de retour afin qu’elle puisse dire exactement quand la date sera pour son retour.

