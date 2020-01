«Tu ferais mieux d’être aussi professionnel que Roger Federer si tu es ..»

Roger Federer comme source d’inspiration. Travaillant avec son fils Reilly depuis près de 20 ans, George Opelka a vu les bons et les mauvais côtés de la vie au tennis, essayant d’enseigner à Reilly comment devenir un homme meilleur et apprendre du monde qui l’entoure.

En s’installant en Floride, la famille Opelka a tout donné pour obtenir un soutien financier et permettre à Reilly de devenir l’un des 40 meilleurs joueurs, faisant des progrès impressionnants dans la liste au cours des deux dernières saisons et espérant en faire de même en 2020.

Parlant de la vie du tennis hors du court, George a souligné le fait que vous devez être aussi professionnel que Roger Federer si vous voulez trouver la place dans le top 100, travailler avec son fils sur de nombreux aspects du court et lui apprendre à prendre soin de son corps.

Lorsqu’il termine ses fonctions sur le terrain, Opelka part explorer les cultures locales avec son équipe, essayant d’en apprendre le plus possible sur les différents pays et prenant note du fait qu’il y a beaucoup de pauvres autour de lui.

“Reilly est plus professionnel sur tout, tous les jours”, a déclaré George Opelka. “Si vous êtes classé 100e au monde, vous feriez mieux d’être aussi professionnel que Roger Federer. Reilly passe plus de temps à prendre soin de son corps qu’il ne le fait sur le court de tennis; c’est si important lorsque vous êtes un pro.”

Être exposé à différentes cultures et voir à quel point certaines personnes sont moins fortunées est quelque chose dont lui et moi avons un peu parlé. Lui et son équipe, ils sortiront et verront des choses loin du court de tennis; il est allé dans des galeries d’art.

Il m’a dit qu’il s’était rendu sur une falaise incroyable où plus de gens se suicident là-bas que partout ailleurs dans le monde. Certaines choses donnent à réfléchir, comme certains domaines où le niveau de pauvreté est tel que vous êtes soit extrêmement pauvre, soit millionnaire. Tout cela l’a affecté. ”