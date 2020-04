Turin propose d’accueillir la finale de l’ATP 2020 si Londres démissionne

Angelo Binaghi, président de la Fédération italienne de tennis (FIT), a assuré ce mardi que la ville de Turin est prête à organiser les finales ATP cette année en cas de démission de Londres en raison de la pandémie de coronavirus.

14/04/2020 à 13:39

CEST

EFE

“J’en ai discuté avec le maire de Turin, (Chiara) Appendino. Si Londres ne vient pas, nous en profiterons”, A déclaré Binaghi dans une interview publiée mardi par le journal italien “Corriere della Sera”.

Turin a été choisie comme nouveau lieu des Finales ATP à partir de 2021, mais la Fédération italienne de tennis a donné sa disponibilité pour les organiser déjà cette saison, si les conditions de sécurité nécessaires existent en Italie.

Le Les finales ATP de cette année sont prévues du 15 au 22 novembre Dans l’arène de Londres O2 et les installations de la capitale britannique ne sont disponibles que pour accueillir la compétition à ces dates, a récemment rapporté le président italien de l’ATP, Andrea Gaudenzi.

La Fédération italienne de tennis tente de contenir les pertes économiques causées par la pandémie de coronavirus et le président Binaghi a souligné sa volonté de jouer également le tournoi Masters 1000 en Italie, qui était prévu du 9 au 17 mai et a été reporté à une heure. date à déterminer.

“L’idée est de jouer le tournoi à Rome entre septembre et octobre. Dans la nouvelle saison sur terre. Si ce n’est pas possible, nous pourrions organiser le tournoi à Cagliari en novembre, à Milan en décembre, ou peut-être un événement partagé entre Turin et Milan, avec un tournoi masculin et féminin, puis des finales en un seul lieu. Ce serait une bonne union entre deux villes ébranlées par le virus “, a expliqué Binaghi.

“Afin de jouer le tournoi, j’accepterais également qu’il soit à huis clos”at-il ajouté.

Binaghi est convaincu que le tennis, en tant que sport individuel, ne pose pas de risque particulier pour la santé des joueurs.

“Nous sommes le sport le plus sûr au niveau sanitaire. Ils ne peuvent pas nous traiter comme des sports en équipe, avec des contacts ou sur des courts intérieurs. J’aimerais que ceux qui nous gouvernent le comprennent. Vestiaires fermés, bancs sur les côtés opposés du terrain, nettoyage avec gel à chaque changement de terrain. Le tennis peut et doit reprendre la compétition dès que possible “, a-t-il déclaré.

