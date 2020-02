Twitter entre en éruption alors que Novak Djokovic soulève son huitième titre de l’Open d’Australie

La légende serbe Novak Djokovic a décroché son huitième titre de l’Open d’Australie après sa victoire épique en cinq sets lors du match de championnat contre l’Autrichien Dominic Thiem. Le roi sans précédent de Melbourne Park, Djokovic sera classé numéro un au monde.

Son total de slam s’étend au numéro 17 de l’Open d’Australie 2020 et il reste à la troisième place de la liste des leaders de tous les temps du Grand Chelem, derrière Roger Federer (20) et Rafael Nadal (19). Une fois de plus, un nouveau visage du tennis, après Daniil Medvedev à l’US Open 2019, a manqué de quelques points pour faire sa percée en Grand Chelem.

Après avoir pris le premier set, Novak Djokovic s’est vu infliger deux fautes de temps et cela a eu un impact énorme sur son jeu. Il a perdu six matchs d’affilée et, par conséquent, traîné de deux sets à un dans le match de championnat. Avec une grande ténacité mentale et une grande détermination, Novak Djokovic s’est rapproché de son 17e titre du Grand Chelem après avoir joué quatre heures de tennis incessantes. La première pause dans le set final a aidé le Serbe à décrocher un 4-6, 6-4, 6-2, 3-6, 6-4 sur la Rod Laver Arena.

«Restez près des gens qui vous aiment» – Novak Djokovic

Dans son discours de victoire, Djokovic a rendu hommage à la récente disparition de la légende du basket-ball Kobe Bryant et de sa fille, ainsi qu’aux ravages dévastateurs des feux de brousse en Australie. “Je voudrais juste dire que cela nous rappelle à tous que nous devons rester plus unis que jamais, être avec nos familles, rester proches des gens qui vous aiment, qui se soucient de vous”, a déclaré Novak après son épopée. gagner Thiem.

Remarquable:

Federer, Nadal et Djokovic ont tous remporté 8 matchs majeurs (dans le cas de Rafa, au moins).

Nadal 12 à Roland Garros

Federer 8 à Wimbledon

Djokovic 8 à l’Open d’Australie

– Ravi Ubha (@raviubha) 2 février 2020

