Twitter réagit alors que Caroline Wozniacki a joué une dernière fois à l’Open d’Australie 2020

Pour une dernière fois, Caroline Wozniacki a frappé son coup droit signature. Pour une dernière fois, son sourire éclatant brillait sur un court de tennis. Pour une dernière fois, les gens ont été témoins de son courage alors que sa défaite au troisième tour de l’Open d’Australie signifiait que tout était pour la dernière fois.

Wozniacki pourrait revenir une fois de plus devant les tribunaux – en tant que spectateur, en tant que fan – mais plus en tant que joueur que nous avons l’habitude de voir.

Après avoir atteint sa première ronde de 16 dans un Grand Chelem, Ons Jabeur a hautement apprécié Wozniacki et lui a donné un câlin alors que les spectateurs acclamaient le Danois.

Twitter a réagi lorsque Caroline Wozniacki a joué pour la dernière fois

Cela en dit long sur Caroline Wozniacki: elle prend sa retraite à 29 ans à l’ère de plus de 30 champions, mais elle a l’impression d’avoir fait tout ce qu’elle devait faire.

30 titres, 1 slam, 34 millions de dollars, 71 semaines au # 1 et deux fois en fin d’année. L’un des joueurs les plus forts mentalement autour.

🏆 Champion Open d’Australie 2018

🇺🇸 2 x finaliste US Open

🙌 30 x titres WTA

💪Période la plus longue pour qu’une joueuse revienne à non. 1 (2012-2018)

Caroline Wozniacki, merci pour les souvenirs. #AusOpen pic.twitter.com/IAiSpri2MG

Hommage à Caroline Wozniacki d’autres joueurs de la WTA alors qu’elle termine sa brillante carrière. # AusOpen

Drapée du drapeau danois avec Sweet Caroline qui souffle des haut-parleurs et des larmes coulant non seulement de son visage mais de ses fans, Caroline Wozniacki quitte le court pour la dernière fois de sa carrière. @ 1116sen pic.twitter.com/7BJY9jL6Fb

verser quelques larmes 😢 bonne retraite @CaroWozniacki! pic.twitter.com/P6RwyHZN0P

En 15 ans en tant que joueuse de tennis professionnelle, Caroline Wozniacki a remporté 30 titres WTA et quatre titres ITF. Son triomphe en Grand Chelem est survenu en 2018 lorsqu’elle a remporté l’Open d’Australie. : après 2018, elle a reçu un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde en 2018 qui provoque une inflammation de l’articulation après avoir joué. La maladie étant l’une des raisons de prendre sa retraite à un âge relativement jeune de 29 ans, elle a également exprimé son désir de «réaliser d’autres choses dans la vie».

“Ça a été une super course”, a déclaré Wozniacki, ému après le match.

Fin d’une époque pour Caroline Wozniacki. Le Danois éliminé par Ons Jabeur dans le 3R de #AusOpen

N ° 1 mondial, champion AO 2018. Un pilier au sommet du sport depuis une décennie. Bien joué, Caro. Vous nous manquerez certainement et cet esprit combatif que vous avez apporté à chacun. Célibataire. Point.

71 semaines au numéro un. Quand j’étais enfant, c’était comme un long moment. Elle s’est battue aussi dur que vous pourriez demander ce soir. Malheureusement, vous voyez que même ce soir, elle n’était pas reconnue comme aussi grande qu’elle l’était. Dieu merci, elle a eu un chelem. Dommage qu’elle n’ait pas pu voir Serena ici. #Wozniacki pic.twitter.com/k4PBW1aHA7

Caroline Wozniacki a eu une carrière incroyable et a surmonté des années d’être essentiellement qualifiée de frauduleuse # 1 parce qu’elle était Slamless. Elle m’a donné et nos faveurs d’innombrables maux de tête, et il y aura un vrai vide dans la WTA sans elle. Félicitations à ses fans battus surtout ❤️❤️

