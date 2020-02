Twitter réagit alors que Kim Clijsters perd son match de retour contre Garbine Muguruza

Kim Clijsters a annoncé son retour au tennis en 2019 après un écart de 7 ans avec le sport. Alors qu’elle devait faire son retour en 2019, des blessures l’ont retardée à l’Open de Dubaï de cette semaine. L’ancienne n ° 1 mondiale a affronté Garbine Muguruza lors de son match de retour.

Débuts à Dubaï à 36 ans. 😱😱😱😱 https://t.co/HEKznPn9iK

Beaucoup de sa magie est toujours là, mais @Clijsterskim perd 6-2 7-6 (6) face à @GarbiMuguruza @DDFTennis lors de son premier match WTA en plus de sept ans.

Twitter réagit au match de retour de Kim Clijsters

La Belge, aujourd’hui âgée de 36 ans, a effectué son deuxième retour de retraite cette semaine. Elle a affronté un joueur en forme sous la forme de Muguruza qui était finaliste à l’Open d’Australie 2020. Il allait toujours être difficile pour Clijsters de battre Garbine après avoir été absent pendant si longtemps.

Voir Kim à nouveau, c’est comme l’un de ces rêves que vous vouliez vraiment réaliser, mais que vous ne pensiez pas que cela pouvait être vrai…

Muguruza a pris le premier set relativement confortablement 6-2. Mais Clijsters n’allait jamais rouler aussi facilement. Elle a joué un bon deuxième set et a forcé un bris d’égalité malgré une pause.

Parce que Garbine joue très bien! Et pourtant, Kim joue en quelque sorte mieux maintenant. 6-5 en haut, de 3-0 en bas. Bonté gracieuse, les compétences naturelles. https://t.co/bXIXHCxdyj

Elle n’a pas pu forcer un set décisif, car Muguruza a pris le bris d’égalité et a remporté le match 6-2, 7-6 (6).

Jetez un œil à la façon dont Twitter a réagi à la perte de Kim Clijster.

De nombreux fans ont apprécié le niveau et la qualité du tennis de Clijsters malgré sa perte de sets consécutifs.

Comme vous le savez et tous les anciens joueurs remarquent les petits détails! la balle qui frappe et sa capacité à élever son niveau lors du premier match sont étonnantes! https://t.co/LTChDebo32

Cela n’a pas déçu https://t.co/SCTZ5Fm3Nw

Bienvenue à nouveau, Kim Clijsters! C’était impressionnant pour son premier match professionnel en près de huit ans. A dépassé mes attentes et a si bien joué dans le deuxième set. J’ai hâte d’en voir plus.

Alors que certains rêvaient déjà de leurs matchs préférés de Kim.

Ma liste de souhaits de tennis pour 2020:

Serena vs Clijsters.

Légende du tennis féminin, Chris Evert s’est également exprimée sur Twitter.

Gagner ou perdre, une performance TRÈS impressionnante de @Clijsterskim clean ball frappant et des petits nerfs étonnants! 👏👏👏👍👍💪💪

Garbine Muguruza a également compris l’importance du retour de Kim pour les fans de tennis en applaudissant son adversaire.

Beau geste de Garbiñe Muguruza, qui applaudit Kim Clijsters alors qu’elle salue la foule. #DDFTennis

Mignon pic.twitter.com/bo91Tp96NS

Elle avait aussi des mots aimables pour elle.

“Un joueur qui a joué incroyable peut à nouveau jouer incroyable.” – Garbiñe Muguruza. Pas grand chose d’autre à dire.

Elle a peut-être perdu son premier match à son retour, mais les fans en ont déjà faim.

Bienvenue à nouveau, Kim.

Prochain tournoi? Monterrey dans deux semaines.

[getty] pic.twitter.com/tfNfb9CXb6

Kim a peut-être perdu le match, mais elle a fait preuve de suffisamment de promesses et de confiance pour reprendre sa croyance. La qualité de son tennis ne faisait pas rire non plus.

La Belge était une guerrière sur le court de tennis dans ses premières années; il est sûr de dire qu’elle est toujours une guerrière. Les fans devront désormais attendre l’Open de Monterrey le 2 mars.