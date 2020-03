Twitter réagit au report des Jeux olympiques de Tokyo 2020

Plus tôt lundi, les comités olympiques australien et candien deviennent les premiers à retirer les Jeux olympiques de Tokyo 2020 au milieu de la pandémie de coronavirus. Ils ont annoncé qu’ils n’enverraient pas leurs athlètes pour les Jeux olympiques si les jeux se déroulaient selon le calendrier prévu en 2020. La santé et le bien-être de leurs athlètes étant leur priorité absolue.

“Nous avons dû faire un appel maintenant en raison de la situation ici en Australie et dans d’autres parties du monde”, a déclaré lundi à Sydney aux journalistes le PDG d’AOC, Matt Carroll. «Mais le CIO travaille toujours sur sa prise de décision finale. Ce doit être des Jeux d’été, c’est une période appropriée. Cependant, c’est une décision pour le Comité International Olympique », a ajouté AOC.

Cependant, quelques heures plus tard, le vétéran membre du Comité international olympique, Dick Pound, a annoncé le report des Jeux de Tokyo. L’événement quadriennal devrait se tenir en 2021, après l’éradication complète de COVID-19.

Jeux Olympiques de Tokyo 2020 – «Le report a été décidé»

“Sur la base des informations dont dispose le CIO, le report a été décidé”, a déclaré Pound à USA TODAY. «Les paramètres pour l’avenir n’ont pas été déterminés, mais les Jeux ne commenceront pas le 24 juillet, autant que je sache. Cela viendra par étapes. Nous allons reporter cela et commencer à traiter toutes les ramifications de ce mouvement, qui sont immenses. »

Le Comité olympique n’a pas encore décidé d’une nouvelle date pour le grand événement du calendrier 2021. Lorsque l’épidémie de coronavirus s’est limitée à la partie orientale du monde, il a été question de déplacer les Jeux olympiques de 2020 à Londres, au Royaume-Uni.

Mais avec l’ennemi préjudiciable invisible s’étendant d’un continent à l’autre, les Jeux Olympiques ont été contraints à un report.

Lundi, plus de 1000 personnes étaient infectées au Japon par le virus mortel et Tokyo a enregistré plus de 130 cas. Les patients de Tokyo sont amarrés sur un navire, à la périphérie de la ville.

