Twitter sous le choc alors que Maria Sharapova annonce sa retraite

Dans une nouvelle choquante, la sensation russe du tennis Maria Sharapova a annoncé sa retraite du tennis.

La quintuple championne du Grand Chelem a partagé la malheureuse nouvelle via son article sur le magazine Vanity Fair. “Tennis-je dis au revoir” – a écrit Maria.

Sharapova s’est rendue sur Instagram pour partager un post émotionnel, mettant en vedette sa photo d’enfance avec une raquette de tennis à la main.

Comme cela était évident, l’annonce de Maria a envoyé des ondes de choc à travers le monde du tennis. Alors que certains ont exprimé leurs meilleurs voeux pour son avenir, d’autres ont exprimé leur tristesse face au départ à la retraite de leur star de tennis préférée.

Comment Twitter a-t-il réagi à la retraite de Maria Sharapova?

Une grande partie des réactions à l’annonce de Sharapova ont été vues sur Twitter.

Jetons un coup d’œil aux principales réactions de Twitter à la triste nouvelle annoncée par notre star bien-aimée –

J’ai eu la chance de suivre de près la fin de la carrière de Maria et c’était toujours inspirant de voir son incroyable éthique de travail et son professionnalisme.

Quelle que soit la situation, Maria a toujours été une pro totale, au meilleur sens du terme. pic.twitter.com/ZRiIhFNu4u

– Photographie Jimmie48 (@JJlovesTennis) 26 février 2020

Et pour alléger l’ambiance sombre, voici de loin la photo la plus drôle que j’ai jamais prise de Maria… Tie Break Tens Madrid 2017. pic.twitter.com/srszSgWeWn

– Photographie Jimmie48 (@JJlovesTennis) 26 février 2020

🇷🇺 @MariaSharapova, campeona del #MMOPEN 2014, anuncia su retirada 😢

Tu nous manqueras, Masha! ❤️ pic.twitter.com/jrtWBvNooO

– #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) 26 février 2020

🏆 Vincitrice di 5 Slam, 3 volte campionessa a #Roma nel 2011, 2012 e 2015, @MariaSharapova annuncia il ritiro dal #tennis giocato in un’intervista: “Tennis, I’m say goodbye”. # Ibi20 #tennis #sharapova pic .twitter.com / syGvZFGuEe

– Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) 26 février 2020

Ancien n ° 1 mondial @ AustralianOpen 🏆 @ rolandgarros 🏆🏆 @ Wimbledon 🏆 @ usopen🏆

3 à 6 titres en simple

Nous allons # MissYouMaria @ MariaSharapova a annoncé sa retraite du tennis -> https://t.co/BqE5pA9nGO pic.twitter.com/Z55MHC1t5q

– WTA (@WTA) 26 février 2020

Quelle carrière incroyable. @MariaSharapova pic.twitter.com/keEf1iqAJo

– HEAD Tennis (@head_tennis) 26 février 2020

Sharapova en 2016.

“Je ne vais pas terminer ma carrière dans un hôtel de Los Angeles avec un Ccarpet assez laid”.

En fait, elle ne l’a pas fait.

– José Morgado (@josemorgado) 26 février 2020

🏆🏆 Notre double champion du #RolandGarros “fait ses adieux”.

Tout le meilleur pour votre avenir @MariaSharapova 🙏 pic.twitter.com/9UXR4mTLIv

– Roland-Garros (@rolandgarros) 26 février 2020

😩😩😩 https://t.co/D8J41o2KMJ

– Donna Vekic (@DonnaVekic) 26 février 2020

🚨 Maria Sharapova se retire du tennis! 🚨

L’ancienne n ° 1 mondiale de 32 ans vient d’annoncer la fin de sa carrière: “Je suis nouvelle dans ce domaine, alors pardonnez-moi. Tennis – je vous dis au revoir.” https://t.co/H1sWD3MP0w pic.twitter.com/ihUY0HYLrw

– We Are Tennis (@WeAreTennis) 26 février 2020

#ThankYouMaria

– Sven Groeneveld 🍊 (@sventennis) 26 février 2020

NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 😭😭😭

– Igor💫💙👀 #ThankYouMaria (@MariaSupporter) 26 février 2020

‘Tennis – je dis au revoir’ 😢

5 fois championne du Grand Chelem, @MariaSharapova annonce sa retraite à 32 ans. Profite de ta nouvelle vie Maria! pic.twitter.com/soppDvycDB

– Rafa Nadal Academy par Movistar (@rnadalacademy) 26 février 2020

Merci Maria d’être la meilleure personne de tous les temps, merci d’être une inspiration, merci pour toutes tes victoires et tes souvenirs, merci pour les mauvais moments mais aussi en eux notre petite #famille est restée ensemble. Profite de la vie maintenant, toujours avec toi .❤️ # MariaSharapova #idol pic.twitter.com/r7g76gdWuo

– MariaSharapovaFans (@ sharapovaqueen1) 26 février 2020

C’est probablement l’une des images de tennis les plus emblématiques des 50 dernières années. pic.twitter.com/LfK4ix4dLA

– enrico maria riva (@enricomariariva) 26 février 2020

Personnellement, Maria Sharapova me manquera beaucoup en tournée. Elle a toujours été la plus professionnelle des médias. J’ai eu la chance au fil des ans de voir le côté drôle d’elle. Elle pourrait être hilarante. Et si intelligent. Unique en son genre. Quelqu’un qui s’efforcera de tout ce à quoi elle pense.

– Carole Bouchard 💜💛 (@carole_bouchard) 26 février 2020

maria sharapova criant dans un couloir AO il y a quelques années qu’elle avait un énorme paquet amazon à l’extérieur de sa maison plein de jeux de société que j’avais recommandé reste l’une des interactions de tennis les plus surréalistes que j’ai eues

heureuse qu’elle ait plus de temps pour jouer à la viticulture.

– Courtney Nguyen (@FortyDeuceTwits) 26 février 2020

Adieu, Maria. pic.twitter.com/0aYXzAF3Db

– 9-7 au 5ème (@ 97InThe5th) 26 février 2020

Nous avons besoin d’un fil dédié à ses meilleures citations pic.twitter.com/tTxXcSFIeb

– Oleg S. (@ AnnaK_4ever) 26 février 2020

Selon certaines informations, l’annonce de Maria survient juste après sa forme lugubre. Alors que tout le monde s’attendait à ce que Maria raccroche ses bottes, cela a été un choc même pour les plus acharnés de ses détracteurs.

Il est important de noter que le graphique de carrière de Sharapova a considérablement chuté. En fait, elle a eu du mal à franchir le premier tour des tournois, après avoir reçu le joker.

Son dernier match était à l’Open d’Australie. Là, elle a perdu contre Donna Vekic au tout premier tour.

Dans l’essai où Maria a annoncé cela, elle a remercié son équipe et ses entraîneurs. Elle a même remercié son père pour les années de pratique.

Alors que Maria entre dans la prochaine phase de sa vie, il semble qu’elle ait des choses planifiées. La Russe possède sa propre ligne de bonbons sous la forme de Sugarpova. En plus de cela, elle sera vue dans l’émission de téléréalité entrepreneuriale Shark Tank!

Nous souhaitons à Maria bonne chance pour ses projets futurs.

Qu’attendez-vous de Sharapova après sa retraite?