Ugo Humbert domine Benoit Paire pour son premier titre ATP

Ugo Humbert, âgé de 21 ans, a été classé 381e en janvier 2018, faisant des progrès remarquables au cours des deux dernières saisons pour battre le top 50 et s’établir comme l’une des meilleures stars de la prochaine génération sur le Tour. Un gaucher de Metz a connu des hauts et des bas en 2019 mais a fait assez pour améliorer sa position sur la liste pour une quarantaine de places, entrant dans la nouvelle saison avec de grandes ambitions et remportant la première couronne ATP lors de l’ASB Classic à Auckland.

Humbert a battu Benoit Paire 7-6, 3-6, 7-6 dans une finale entièrement française après deux heures et 34 minutes, ajoutant son nom à la liste des champions et gagnant un énorme coup de pouce avant l’Open d’Australie qui démarre le lundi.

Grâce à ce deuxième set, Benoit a récolté huit points de plus que son rival, réalisant quatre pauses mais n’ayant pas fait impression dans les moments charnières et revendiqué le quatrième titre ATP. Ugo s’est cassé quatre fois et a fait assez pour rester calme après avoir perdu une solide avance dans le set décisif et une balle de match dans le dixième match, en commençant tout au début du tie-break et en prenant 7-5 pour franchir la ligne d’arrivée en premier.

La rencontre a été parsemée d’erreurs, pulvérisant plus de 70 combinés mais gardant la foule divertie du début à la fin, en particulier Paire qui a de nouveau eu ses moments avec l’arbitre de chaise. Humbert a joué à un niveau très élevé contre John Isner vendredi et a continué dans le même style aujourd’hui, volant le service de Paire dans le deuxième match après une double faute d’un Français plus expérimenté et frappant un vainqueur de service dans le prochain match pour forger un 3-0 avantage.

Benoit a répondu avec un gagnant de retour dans le cinquième match, tirant la pause avant que son revers ne le laisse tomber, tombant 4-2 derrière et revenant du côté positif du tableau de bord avec une pause dans le septième match qui l’a maintenu en lice.

Face à trois points de set à 5-6, Paire a bien servi pour sortir de prison et atteindre un bris d’égalité où Ugo a saisi trois mini-pauses pour prendre 7-2 suite à une erreur de coup droit de son rival. Économisant quelques chances de pause dans le troisième match du deuxième set, Paire a éclaté d’amour lors du match suivant grâce à une double faute de Humbert, repoussant un point de rupture à 5-3 avec un as et décrochant le set avec un revers vers le bas le gagnant de la ligne pour amener un décideur.

Là, le jeune a mérité une pause avec un vainqueur en crosscourt au revers dans le deuxième match, économisant trois occasions de pause à 4-2 pour faire un grand pas vers la ligne d’arrivée et le trophée. Au service du titre, Ugo a été brisé lors du neuvième match alors que les nerfs commençaient à se manifester, gaspillant une balle de match dans le prochain match et gardant Paire en lice jusqu’au bris d’égalité qu’il a remporté 7-5 pour lancer une célébration massive de sa première triomphe au niveau ATP.