Ugo Humbert domine John Isner pour établir une finale 100% française contre Paire

Dans la bataille des anciens partenaires de double, le 5e tête de série Benoit Paire a battu le 6e tête de série Hubert Hurkacz 6-4, 6-7, 6-2 en une heure et 49 minutes, se qualifiant pour la neuvième finale de l’ATP. Hurkacz a battu Paire en finale de Winston-Salem en 2019, mais n’a pas pu maintenir un score parfait en 2020, se cassant pas moins de six fois et ne remportant que trois pauses, ce qui n’est pas suffisant pour un résultat plus favorable.

Malgré avoir réussi 12 as et dix doubles fautes, Paire a mieux joué au premier service et dans les moments cruciaux, récupérant après un mauvais bris d’égalité au deuxième set et contrôlant le rythme du décideur pour rester sur la trajectoire du titre.

Le Français a pris le meilleur départ possible, assurant une pause amoureuse lors du premier match du match et prolongeant l’avance à 5-2 lorsque Hubert a réussi une double faute lors du septième match. Paire n’a pas pu servir le set au premier coup d’œil, corrigeant cela avec quatre vainqueurs dans le dixième match pour un 6-4.

Ils ont échangé des pauses dans les matchs cinq et six dans le deuxième set et ont bien servi dans les matchs restants pour amener un bris d’égalité où le Polonais a marqué trois mini-pauses indispensables, clôturant le set après une pénalité pour Paire qui a perdu son sang-froid. une dispute avec l’arbitre de chaise.

Laissant ces scènes derrière lui, Benoit a retrouvé son meilleur tennis dans le set décisif, marquant trois pauses et scellant l’affaire après une double faute d’Hubert lors du huitième match. Dans la deuxième demi-finale, le jeune pistolet Ugo Humbert a battu un ancien champion John Isner 7-6, 6-4 en une heure et 21 minutes, vengeant cette perte serrée de Newport en juillet dernier lorsque John a revendiqué le titre.

Ce sera Ugo qui concourra pour le premier trophée ATP samedi, offrant une performance incroyable au premier service (remportant les 38 points) et ne faisant jamais face à un point de rupture. Isner a remporté des victoires difficiles contre Tennys Sandgren et Kyle Edmund, mais ce n’était pas pour lui aujourd’hui, ne prenant que six points au retour et offrant trop de chances à Ugo de rester en contact, malgré une ouverture serrée.

Les retourneurs ont pris 12 points au total dans le premier set et c’est une mini-pause qui a décidé le vainqueur quand Isner a pulvérisé une erreur de coup droit au deuxième point. Offrant un bon service après l’autre, Ugo a tiré un vainqueur du service à 6-5 pour réclamer le set et obtenir un élan massif avant le set numéro deux où il a continué à lancer des bombes à partir de son tir initial.

Il a cassé John dans le tout premier match après une double faute de l’Américain, perdant cinq chances de plus à 4-2 mais dépassant le sommet avec une prise en amour au match dix après une journée impressionnante au bureau.