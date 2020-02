Un ancien footballeur atteint de sclérose en plaques écrit à Rafael Nadal

Carlos Matallana, ancien footballeur atteint de sclérose latérale amyotrophique depuis 2014, a écrit une chronique consacrée à Rafael Nadal, intitulé Une lettre à Rafael Nadal. Grâce à cette publication, Matallana a été l’un des finalistes des Prix AIP Sports Media Association de l’International Sport Press Association, catégorie Budapest, bien qu’il ne puisse pas participer directement à cause de ses problèmes de santé.

La lettre a été écrite après que Nadal a remporté son 12e Open de France. Ci-dessous un extrait de la belle lettre écrite par Carlos Matallanas, que vous pouvez lire en entier sur eng.as.com: “Bonjour Rafael. J’ai bien peur de ne pas être très original.

Il est impossible de l’être quand un tel consensus écrasant existe. En outre, cela fait une dizaine d’années que je n’ai plus de mots intelligents lorsque j’écrivais des rapports et analysais vos victoires et vos revers pour El Confidencial.

J’ai passé les cinq années suivantes à me répéter excessivement. Je sais que mes collègues journalistes souffrent du même mal. Nous sommes tous restés littéralement sans voix. Dans cet esprit, je ne vais pas gaspiller des centimètres de colonne pour tenter de décrire ce que nous savons tous.

Je voudrais cependant profiter de cette fenêtre privilégiée qui m’a été offerte pour expliquer comment je vous vois de mon point de vue. J’ai subi une terrible défaite, une maladie brutale qui a interrompu le projet de ma vie quand je me suis retrouvé dans son moment le plus doux.

Selon toutes les statistiques des taux de survie moyens, je ne devrais même pas être ici aujourd’hui. Depuis 2016, je regarde vos jeux allongés au lit, sans pouvoir bouger. Je suis un footballeur – c’est l’une des rares choses dont je me sens qualifié pour parler avec conviction.

Mais heureusement, les yeux de mon footballeur me permettent également de pratiquer d’autres sports et de ressentir de l’affinité pour leurs complexités et leurs défis. Le sport est la culture. Et le sport, c’est l’éducation. Et si Cervantes ou Goya nous ont esquissés et agissent comme points de référence à travers leurs ingénieux travaux de réflexion, vous jouez le même rôle à travers votre mouvement intuitif à travers un court de tennis.

Je ne doute pas: quand je soupèse combien j’ai perdu à cause de ma maladie et du peu qu’elle est restée intacte, le résultat continuera à sonner positif en raison de plaisirs simples mais énormes comme pouvoir continuer à vous regarder une raquette dans ta main.

La vie en vaut un peu plus grâce à l’existence de notre Rafael Nadal. Cordialement, Carlos Matallanas. ”