Un autre passage de la Coupe Davis qui se jouera sans public

Il semble la sortie la plus choisie et acceptée pour tous les événements sportifs qui vont se jouer dans les prochaines dates: jouer sans public devant la menace du Coronavirus. À la série entre le Japon et l’Équateur et celle que joueront l’Italie et la Corée du Sud a ajouté le duel qui mesurera Pologne et Hong Kong, qui sera également sans fans, comme cela a été connu ces dernières heures. Une mesure de plus en plus répandue face au risque d’infection de masse.

Le match nul de la Coupe Davis entre la Pologne et Hong Kong (6-7 mars, Kalisz, Pologne) se jouera en l’absence de supporters en raison d’un coronavirus.

Michal Samulski

