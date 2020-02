Un célèbre footballeur italien compare Roger Federer à Andrés Iniesta

Roger Federer est un exemple extraordinaire de longévité et d’élégance, qui a captivé l’admiration de nombreux athlètes même en dehors du tennis. A presque 39 ans, le champion suisse est toujours compétitif au plus haut niveau et n’a pas l’intention de se retirer prochainement.

L’ancien footballeur de la Juventus et du Zenit Claudio Marchisio a comparé Federer à Andrés Iniesta. “Il est inexplicable qu’Iniesta n’ait pas remporté le Ballon d’Or”, a déclaré Marchisio dans une récente interview accordée à DAZN. “Le voir jouer, c’est comme voir Federer au tennis, toujours un plaisir.

Il a trois cerveaux, un pour la jambe droite, un pour la gauche et un pour la tête. Il connaît parfaitement le football “Federer défendra son titre à Dubaï plus tard ce mois-ci, puis disputera le Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami.

Roger ne jouera aucun tournoi sur terre battue avant Roland Garros. “Bientôt, nous aurons une phase plus longue sans nouveau voyage”, a expliqué Federer. «Je discute constamment avec Mirka de la manière dont nous pouvons trouver la solution la plus simple pour les enfants, et surtout la meilleure pour mon tennis.

Depuis quelques années, nous pouvons apporter un peu plus de stabilité. Nous essayons de rester au même endroit avec la famille le plus longtemps possible. C’est pourquoi j’ai sauté la Coupe ATP [in Australia] – afin que nous puissions rester à Dubaï plus longtemps ».

Federer a commencé sa saison 2020 à l’Open d’Australie 2020, où il a atteint les demi-finales après des victoires consécutives contre Steve Johnson et Filip Krajinović, une victoire en cinq sets contre John Millman, une victoire en quatre sets contre Márton Fucsovics et une victoire en cinq sets. Tennys Sandgren (il a perdu contre Novak Djokovic en deux sets).