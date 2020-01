Un champion du Grand Chelem teste positif pour une substance interdite

Robert Farah, joueur ATP n ° 1 en double, aurait été testé positif à une substance interdite en octobre. Farah, qui devait jouer à la fois à l’International d’Adélaïde et à l’Open d’Australie avec son partenaire de longue date et compatriote colombien, Juan Sebastian Cabal, s’est retiré des deux événements, invoquant des «raisons personnelles».

Cependant, Farah, qui a remporté Wimbledon et l’US Open en 2019 aux côtés de Cabal, a reconnu mardi, sur ses réseaux sociaux, qu’il avait été testé positif à Boldenone, un stéroïde anabolisant interdit. “Je ne pourrai pas jouer à l’Open d’Australie, un événement auquel je me prépare depuis décembre”, a déclaré le Colombien sur son compte Twitter.

«Il y a quelques heures, l’ITF m’a informé de la présence de Boldenone lors d’un test que j’ai fait le 17 octobre 2019 à Cali. «Deux semaines avant le test mentionné… J’ai fait un test antidopage à Shanghai qui a eu un résultat négatif.

Et j’ai également été testé au moins 15 autres fois au hasard sur le circuit international tout au long de l’année avec le même résultat négatif. Comme l’a déclaré le Comité olympique colombien en 2018, cette substance se trouve fréquemment dans la viande colombienne et peut affecter les résultats des tests des athlètes. “

Bien qu’il soit interdit par l’Agence mondiale antidopage (AMA), le Boldenone est utilisé par de nombreux agriculteurs colombiens pour stimuler la croissance des vaches. “Je suis sûr que c’est ce qui a généré le résultat du test en question”, a déclaré le joueur de 32 ans.

«Je traverse un des moments les plus tristes de ma vie et, sans aucun doute, le plus triste de ma carrière sportive. “Avec mon équipe et un groupe de conseillers, nous étudions les étapes à suivre dans un processus dans lequel nous espérons montrer que je n’ai jamais utilisé de produits qui violent le fair-play et l’éthique”, a-t-il ajouté.

“Je suis calme et confiant dans les résultats de ce processus car j’ai toujours agi correctement et honnêtement dans ma vie”, a également déclaré Farah. «Je travaillerai plus que jamais pour retourner devant les tribunaux dans les plus brefs délais».

L’ITF a confirmé les faits: «Le programme antidopage pour le tennis peut confirmer que Robert Farah a fourni un échantillon hors compétition le 17 octobre 2019, ce qui a renvoyé une conclusion positive pour Boldenone. Cette affaire suivra les procédures prévues à l’article 8 du TADP ». Plus tôt, il avait été annoncé que Nicolas Jarry avait également été testé positif en novembre.