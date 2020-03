Un des premiers actes de Bruno Mars a chanté lors de l’inauguration du Mouratoglou Resort

Le chanteur britannique Alex Hepburn – qui a fait la première partie de Bruno Mars lors de son premier concert en tête d’affiche et au festival de musique britannique Summer Time Hyde Park en 2018 – a diverti le public venu célébrer le changement de nom de la station qui accueille l’académie de tennis de Patrick Mouratoglou.

La station située dans la région de Biot, en France, a été nommée «Beachcomber French Riviera» jusqu’à ce que les nouvelles suivantes apparaissent. “Dernières nouvelles! Le Beachcomber French Riviera change de nom et devient officiellement Mouratoglou Hotel & Resort.

Plus de sport, de découvertes culinaires, plus d’événements corporatifs et en soirée et des afterworks sont prévus en cette année 2020, qui sera pleine de surprises », ont écrit les représentants de la station sur Instagram. Le nouveau nom est plus représentatif car le complexe abrite les courts d’entraînement de la Mouratoglou Tennis Academy.

La journée de l’inauguration a débuté par une présentation guidée de la station par le fondateur lui-même, Patrick Mouratoglou. Les festivités se sont poursuivies par une délicieuse halte à la table du chef Olivier Marro, pleine de pâtisseries.

Dès le soir venu, les convives ont commencé à arriver au restaurant L’Embleme, jetant un coup d’œil aux impressionnantes décorations. Le discours inaugural de Mouratoglou a suivi juste avant de couper le ruban rouge et de laisser les invités entrer et profiter des notes hautes d’Alex Hepburn et des autres surprises préparées pour la nuit de fête.

“Alex Hepburn l’a tué!” Patrick Mouratoglou a écrit sur Instagram. Le Mouratoglou Hotel & Resort dispose de 155 chambres, 11 salles de séminaires, 2 restaurants et un Spa Cinq Mondes, et propose une grande variété d’activités destinées à augmenter le bien-être des clients.