un enfant en train de devenir une légende

Rafael Nadal a raconté comment il a construit son héritage à partir de son enfance dans le village de Manacor, où se trouvent son étui à trophées et l’Académie Rafa Nadal, et se terminant en soulignant l’importance d’équilibrer le travail et l’agitation sur le terrain avec des activités relaxantes hors du terrain. .

Il a également fait une déclaration concernant le prochain Open d’Australie. Rafael Nadal entrera en action en Grand Chelem la semaine prochaine lors du coup d’envoi de l’Open d’Australie. L’Espagnol légendaire visera le deuxième triomphe de Melbourne Park depuis 2009, quand il a devancé Federer en cinq sets.

Cette fois, Nadal peut se considérer assez chanceux car Novak Djokovic et Roger Federer partagent la même moitié du tirage tandis que sa route vers la finale a Dominic Thiem et Daniil Medvedev comme obstacles.