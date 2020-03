Un expert en état d’esprit explique comment se rapprocher de la mentalité de Roger Federer

Roger Federer, Cristiano Ronaldo, Usain Bolt, Michael Jordan et de nombreuses autres stars qui ont atteint le «sommet du monde» ont réussi à y arriver en travaillant à la fois sur leurs attributs physiques et psychologiques.

Vince Tome, le propriétaire du podcast «The Art of Thinking» aide les gens à se rapprocher de la mentalité d’un champion, tout comme Federer, Ronaldo ou Jordan’s. Tome habilite ses auditeurs en offrant des conseils sur la façon de faire évoluer leur esprit et leur corps.

«Ce sont les deux principaux éléments qui permettent à une personne de passer de l’ordinaire à l’extraordinaire». Vince veut motiver ses partisans à “ne pas se contenter de ce qui leur arrive mais à s’efforcer dur et à réaliser exactement ce qu’ils veulent”.

«Depuis ses débuts, le podcast a grandi pour avoir une base d’auditeurs passionnés et a reçu les éloges des critiques et des auditeurs. L ‘«Art de la pensée» est l’un des podcasts les plus performants sur iTunes ».

note Yahoo Finance. Quant à ceux qui aspirent à être un champion, «l’esprit et le corps doivent travailler en tandem», a déclaré Tome. «Si l’un est légèrement plus faible que l’autre, les résultats peuvent être décevants, voire dangereux.

Il est très important de former à la fois le corps et l’esprit. Une fois qu’ils sont tous les deux devenus forts, personne ne peut vous empêcher d’être un vrai champion ». Tome dit comme paraphrasé par Yahoo Finance. En plus d’être un podcasteur, Vince Tome est un menuisier et un homme d’affaires, propriétaire d’une entreprise qui vend des accessoires de luxe.