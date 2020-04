“Un fan a essayé de m’embrasser” – Sofia Kenin révèle une rencontre de fans plus drôle

La nouvelle brise américaine du tennis, Sofia Kenin, qui a réussi son premier Slam en Australie cette année, était récemment en conversation avec Confessional Cart de Tennis Channel et a révélé ses exemples intéressants hors cour.

On lui a demandé: “Quelle est votre rencontre de fans la plus drôle?” Elle a parlé d’un fan qui a essayé de la serrer dans ses bras. «Un fan a essayé de me faire un câlin et j’étais, vous savez un peu choqué. J’étais genre, OK, peut-être un coup de poing? Peut-être pas un gros câlin. Et puis la sécurité est venue, et ils étaient comme “Oh, ça va?” Je suis comme ouais, ouais, fais juste calmer un peu ce fan “, a-t-elle partagé.

De plus, la nouvelle championne du Grand Chelem de tennis féminin rêve de représenter les États-Unis en natation. On lui a demandé: “Si vous pouviez pratiquer n’importe quel sport olympique en dehors du tennis, quel serait-il?” L’as né en Russie qui a grandi juste en frappant le ballon jaune, a déclaré “nager”.

Cette année, Kenin a atteint un classement en carrière de Word Numéro quatre sur le circuit WTA.

Sofia Kenin sur Serena Williams

Kenin a gagné la reconnaissance sur le circuit WTA après sa victoire au troisième tour sur 23 fois championne du Grand Chelem Serena Williams à Roland-Garros 2019. Et elle pense que la victoire sur Serena a donné un coup de fouet significatif à sa carrière sportive.

«Quand j’ai commencé et gravi les échelons, je me sentais comme je le pouvais. Mais évidemment, le match de Serena à Roland-Garros a tout changé. Je suis devenu plus confiant, j’ai joué plus librement. Bien sûr, il y a plus d’attentes. Ouais, je pensais juste que je pouvais le faire et c’était un moment que je n’oublierais évidemment jamais », a-t-elle déclaré.

Sofia Kenin vs Garbine Muguruza

La nouvelle Américaine Sofia Kenin, la mieux classée, est célèbre pour sa caractéristique «intrépide». Par exemple, dans le plus grand match de sa carrière, lors de la finale de l’Open d’Australie 2020, Kenin a perdu 0-40 à 2-2 dans le set décisif contre Garbine Muguruza.

Pendant le moment crucial, elle a claqué quatre vainqueurs dans les rallyes de plus de 10 coups et un as. Après ces cinq points consécutifs, elle a courageusement maintenu son service à 3-2.