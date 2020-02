Un fan de Rafael Nadal, 95 ans, le regardera contre Roger Federer au Cap

Deux des joueurs les plus titrés de l’histoire s’affronteront devant la foule record de quelque 50 000 personnes au Cap. Roger Federer concourra pour la première fois au pays de sa mère le 7 février contre Rafael Nadal dans le “Roger Federer – Rafael Nadal Match In Africa”.

Le champion de 20 fois majeur de nationalité sud-africaine est ravi d’y participer pour la première fois, dans l’espoir de lever plus d’un million de dollars pour la Fondation Roger Federer qui soutient l’éducation de la petite enfance dans six pays africains et en Suisse.

En outre, un autre objectif était d’offrir une chance au plus grand nombre de fans possible de regarder deux légendes, le record du monde étant presque certainement battu vendredi. Parallèlement à leurs combats officiels sur le Tour, Roger et Rafa ont eu l’occasion d’embrasser huit réunions non officielles depuis la première à Séoul en novembre 2006, avec Majorque, Zurich, Madrid, Abu Dhabi, Oregon et New Delhi dans les années suivantes.

Avec autant de gens qui voulaient voir Roger Federer et Rafael Nadal en action, les billets ont été faits et dépoussiérés en 15 minutes environ, laissant le fan de Nadal de 95 ans les mains vides aux côtés de beaucoup d’autres. La Mama Lila, originaire d’Upington, était parmi eux, désespérée après avoir raté l’occasion de voir son joueur préféré Rafael Nadal qu’elle soutient depuis environ 20 ans!

Son gendre Riedewhan Davids a dû réagir rapidement, envoyant une lettre à la Fondation Roger Federer et lui demandant un billet pour fauteuil roulant, recevant une réponse de Computicket deux jours plus tard et recevant deux billets pour Mama Lila et son assistante.

Ainsi, ce passionné de tennis aura la chance de regarder Rafael Nadal face à l’un de ses plus grands rivaux, rêvant de prendre une photo avec lui. “Je suis très excité; je continue à emballer et à déballer. Je souhaite toujours pouvoir rencontrer Nadal; je souhaite qu’il gagne et je souhaite pouvoir prendre une photo avec lui”, a déclaré maman Lila.

“La première fois que je l’ai vu jouer, c’était il y a environ 12 ans. Il ne se contente pas de frapper la balle, il joue au tennis.” “Sa réaction était indescriptible. Elle était extatique. La meilleure chose qui soit arrivée de toute sa vie, ce sont ses mots.

Elle a pleuré quand elle a reçu la nouvelle. La famille était tellement reconnaissante après la déception initiale “, a déclaré son gendre Riedewhan Davids.