Un film sur la rivalité de Roger Federer et Rafael Nadal est-il sur les cartes?

De nombreuses rumeurs circulent sur un film potentiel sur la rivalité de Roger Federer et Rafael Nadal, après le grand succès du film sportif de 2017 sur la rivalité entre Bjorn Borg et John McEnroe, réalisé par Janus Metz et avec Sverrir Gudnason, Shia LaBeouf et Stellan Skarsgård.

Leonardo DiCaprio est l’un des acteurs que Roger Federer avait choisi comme son choix pour le jouer dans le film, il y a quelque temps. “Je ne sais pas s’il y aura un film sur moi et Rafa, mais s’ils le faisaient, j’aimerais que quelqu’un comme Leonardo Di Caprio, Matt Damon ou James Bond me joue!”, Avait déclaré le Suisse dans une interview amusante. .

Le 20 fois champion du Slam n’a disputé l’Open d’Australie que cette année, puis a décidé de se faire opérer du genou droit pour résoudre une blessure qui le tourmente depuis un certain temps. L’ancien monde non. On s’attend à ce que 1 revienne au tribunal pour l’herbe, mais rien n’est connu avec certitude car l’urgence du Coronavirus (Covid-19) a déjà forcé ATP à suspendre le Tour pour les six prochaines semaines, jusqu’à la semaine de 20 avril.

Selon la notification ATP, tous les tournois de l’ATP Tour et de l’ATP Challenger Tour ne seront pas joués avant cette semaine. Le Monte Carlo Rolex Masters et le Barcelona sont les plus gros tournois annulés en conséquence.

Wimbledon 2020 commencera le 29 juin, bien que le All England Club envisagerait toutes les hypothèses ces jours-ci. En attendant, les fans peuvent rêver: si un film sur Roger Federer et Rafael Nadal est vraiment prévu, tout le monde sportif pourrait l’attendre!