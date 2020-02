Un homme comme Roger Federer peut-il être la réponse contre le réchauffement climatique? La nouvelle est d’il y a quelques heures: le 9 février 2020, au pôle Sud, à des températures de 20,75 degrés a été enregistré à la base argentine de Marambio, sur l’île Seymour (64 ° 14 ‘de latitude sud) en face de la péninsule Antarctique.

Le 6 février 2020, dans une autre base argentine, Esperanza (63 ° 24 ‘de latitude sud), une température de 18,3 degrés a été enregistrée. C’était un record pour le continent Antarctique; le pôle sud connaît les températures les plus élevées de l’été du sud de l’histoire.

Comment un homme seul peut-il lutter contre un processus qui semble infirme? Comment une seule personne peut-elle servir de rempart contre un phénomène qui, selon de nombreux experts, ne fera que s’aggraver dans les années à venir? Federer, grâce à sa popularité, son attrait pour les marques et grâce à l’amour que les fans ont pour lui, pourrait être l’ambassadeur du monde pour parler à ceux qui sont nécessaires pour essayer de freiner le réchauffement climatique.

Selon beaucoup, la cause proviendrait de l’augmentation incontrôlée de l’effet de serre: l’activité anthropique pourrait être à la fois la cause des températures les plus élevées sur terre et en mer, et des phénomènes atmosphériques extrêmes.

Des gens comme Roger Federer peuvent sensibiliser le public et conduire les foules vers une nouvelle prise de conscience, où tout le monde, même dans son propre environnement, parvient à recycler et à ralentir le réchauffement climatique..