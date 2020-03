Un joueur américain suspendu pour dopage

Le site Internet de l’ITF a indiqué que le joueur américain Ashley Kratzer a été temporairement suspendue conformément à l’article 8.3.1 (c) du programme Tennis Anti-Doping 2020 en attendant la détermination de l’accusation portée contre elle lors d’une audience conformément à l’article 8 du programme.

La jeune femme de 20 ans, classée 480e au monde, a fourni un échantillon d’urine le 27 janvier 2020 lors de sa participation à la WTA à Newport Beach. Cet échantillon a été envoyé au laboratoire accrédité de l’Agence mondiale antidopage (AMA) à Montréal, au Canada, pour analyse et il a été découvert qu’il contenait du GHRP-6.

Cette substance est dans la catégorie S2 de la liste interdite par l’AMA de 2020 (hormones peptidiques, facteurs de croissance, substances apparentées et substances mimétiques), et elle est donc également interdite par le programme. Les tests positifs pour les substances non spécifiées entraînent une suspension temporaire obligatoire.

Mme Kratzer avait (et conserve) le droit de demander au président du Tribunal indépendant convoqué pour entendre sa cause pourquoi la suspension provisoire ne devrait pas être imposée mais a choisi de ne pas exercer ce droit à ce jour. ”